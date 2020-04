Pořadatelé je mohou po dohodě s řídícím soutěže (oblastní svaz nebo ČTS) přesunout na pozdější termíny. Poplatky za zařazení těchto turnajů do LTL budou klubům vráceny.

Soutěže smíšených družstev dospělých řízené ČTS (2. liga) a nejvyšší oblastní soutěže všech žebříčkových kategorií (divize dospělých a Moneta Pohár prezidenta ČTS dorostu a obou kategorií žactva) se budou hrát v červnu 2020 zkrácenou formou na tři kola – vyřazovacím způsobem o všechna umístění. Přesný termín zahájení soutěží bude upřesněn nejpozději do 15. května (sobota 6. nebo sobota 13. června dospělí a starší žactvo, následné neděle dorost a mladší žactvo). Systém rozlosování (nasazení družstev do hracího plánu pro 8 účastníků) bude upřesněn a zveřejněn do 20. dubna.