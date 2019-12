Národní házenkáři chystají zimní halové přebory mládeže.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Jako první se zítra představí dorostenky, a to v Bolevci. Do krajské metropole cestují i děvčata Sokola Dobřív. V 10.30 nastupují s Kyšicemi ve 12 hodin proti Přešticím, ve 13.30 si to rozdají s Tymákovem a v 15 hodin s Nezvěsticemi.