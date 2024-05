Ejpovice - Žatec 14:14 (7:8). Severočeši dorazili s omlazeným kádrem. Ale také se zkušeným Sýkorou, který trápí obranu soupeřů. Začalo se opatrně i s ohledem na zpočátku nesmělý déšť, jenže v dalším průběhu to byl spíše duel pro otužilce. Skóre se měnilo pomalu a do šaten odcházeli o něco spokojenější hosté. Matoušek ale hned po obrátce srovnal z takřka nemožného úhlu a vyrovnaná partie pokračovala. Žatec si však vedení nenechal ujít a chvíli před koncem měl navrch o dva góly. Jakub Stašek se štěstím a díky teči beka dostal míč za záda brankáře a bylo to 13:14. Protivník po školácké chybě ztratil míč a Stašek tentokrát po nedovoleném zákroku hostů neuspěl. Následoval trestný hod ze středu brankoviště a poprvé se zapojil odpočatý a úplně suchý Ženíšek. Chytrou střelou zařídil dělbu bodů. Z bojovníků v řadách Sokola je třeba vyzdvihnout gólmana Dardu za množství famózních zákroků.

Ejpovice - Bakov 26:15 (16:7). Nedělní duel sliboval lepší počasí. Dresy uschly, hráči také a na ploše čekal soupeř od Jizery, doplněný o pět dorostenců. Na podzim se Ejpovičtí k bodům dopracovali lopotně a v odvetě nechtěli drama připustit. Což se během třiceti minut potvrdilo a útočníci Sokola se předháněli v nápaditých kombinacích. Bezpečný poločasový náskok umožnil start všech hráčů a rozdíl se už po změně stran navyšoval spíše kosmeticky.

V neděli 2. června: Ejpovice čeká výlet do Litic, které jsou pouze dva body za vedoucím Újezdem a nevzdaly se šance na postup mezi elitu!