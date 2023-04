Ze tří družstev reprezentujích Rokycansko v republikových soutěžích národních házenkářů bodovali o víkendu druholigoví muži Všenic a Ejpovic, ženy Ejpovic vyšly v první lize naprázdno.

Druholigovým národním házenkářům TJ Sokol Ejpovice pivo chutnalo pouze po výhře v Chomutově. | Foto: Deník/Václav Havránek

I. liga žen: tristní jarní bilanci ve skupině o titul nepřerušila děvčata z Ejpovic ani v Blovicích. Na jihu Plzeňska nezvládla první poločas (4:9) a přes opticky vyrovnané druhé dějství prohrála 12:18. Absolutorium zasluhují zadní řady TJ Sokol, zejména gólmanka Záhorcová, jenže střelecký výpadek hostů rozhodl…

Dále: Bakov – Dobruška 19:28, Přeštice – Hlinsko 23:24, Tymákov – Vracov 26:18.

V neděli se tým TJ Sokol rozjel do Bakova nad Jizerou. Za neoblíbeným protivníkem, leč po poločase to bylo díky perfektně pracujícím obranám 5:5. Znovu se v ejpovickém družstvu několikrát vyznamenala Záhorcová. Po změně stran ale hosté nezachytili nápor domácích, kteří rychle utekli na 10:5. Pětibrankový rozdíl vydržel až do konce na 17:12.

II. liga mužů: Všenice na severu nezaváhaly při sobotní konfrontaci v Litvínově. Po dramatickém průběhu vyhrály 19:17. Dařilo se také Ejpovicím, neboť po neúspěšné kanonádě v Újezdu si chlapi TJ Sokol spravili chuť a zdolali Chomutov 28:24.

Nedělní zápasy však dopadly o poznání hůř. Ejpovice padly v Žatci 10:20 a Všenice v Mostě s lídrem soutěže 11:21.

V pondělí 1. května jedou Všenice do Tymákova a Ejpovice přivítají Litice. Oba zápasy začnou ve 14.30 hodin.