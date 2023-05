Na 1. máje pokračovala druhá liga národních házenkářů.

Druholigoví národní házenkáři TJ Sokol Ejpovice bojovali na 1. máje s Liticemi. | Foto: Deník/Václav Havránek

V netradičním termínu – pondělí na Prvního máje odpoledne – přivítali druholigoví národní házenkáři TJ Sokol Ejpovice soupeře z Litic. Byli pozornými hostiteli, neboť po porážce 22:25 hostům přenechali oba body…

Tradičně ofenzivně laděný tým z předměstí Plzně má slabiny v brance a částečně v obraně. Toho chtěli domácí využít a hned vstup do utkání se jim povedl na jedničku. Rychle to bylo 3:0, pak 5:2 a nebýt několika technických chyb, náskok by byl vyšší.

Litice se zastřelovaly a domácí obrana v zádech s brankářem Dardou fungovala dobře. Protivník však i tak ve zbývající části první půle nepříznivé skóre dotáhl na 10:10. Vyrovnaný byl i start do druhého dějství. Úspěšně se zapojil mladý Lukáš Ženíšek, který navzdory útlému věku pravidelně nastupuje za muže. Chvilku před koncem byl stav 21:21 a následovalo několik diskutabilních rozhodnutí sudího. Litice toho využily a byly v závěru úspěšnější.

O branky poražených se podělili: Šik 8, Stašek 5, Michelfeit 4, Ženíšek 4 a Matoušek jedna.

Dalším zástupcem okresu jsou Všenice, které byly v prvomájovém odpoledni mnohem úspěšnější v Tymákově. Rezervu pořádajícího Sokola rozdrtili 20:7 po poločase 11:10. Dále Litvínov podlehl vedoucímu Mostu 12:28, Bakov prohrál se Žatcem 13:16 a Chomutov zdolal Modřany 27:25.