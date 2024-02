Náročný závěr týdne čeká národní házenkářky TJ Sokol Ejpovice.

TJ Sokol Ejpovice. Ocenění sportovci v loňském roce. | Foto: TJ Sokol Ejpovice

V pátek 9. února se dají do gala při sportovním plesu, v jehož rámci budou vyhodnoceni i nejlepší jednotlivci. Sobota bude věnovaná odpočinku, neboť hned v neděli 11. 2. se ligová děvčata vypraví do haly v Plzni na Borech, kde absolvují čtvrtfinálový turnaj Českého poháru. Proti Tymákovu šanci nemají, ale s Mostem, Bakovem nad Jizerou a Starou Hutí by se měly porvat o druhé postupové místo do semifinále (3. března opět v Plzni).

Pokud jde o muže, vypadl druholigový tandem z Rokycanska (Všenice, Ejpovice) už v osmifinále. První únorový víkend patřil třem skupinám čtvrtfinále a nejblíže byla hala v Nýřanech. Dominoval zde Tymákov A, druhé skončily Nýřany, třetí Újezd (při rovnosti bodů rozhodoval vzájemný zápas), čtvrté byly Přeštice a páté Kyšice.

Z moravských oddělení se v semifinále představí 1. NH Brno a Dobruška, respektive Pustějov a Svinov. Elitní osmičku ještě doplní dvojice z turnaje, který se koná 10. 2. v Plzni (Nezvěstice, Příchovice, Baník Most, Chomutov a Bakov nad Jizerou).