V letošní premiéře to ale měly tuze těžké proti suverénním Nezvěsticím, které kralují osmičlenné skupině o záchranu. Svědčí o tom jejich jednoznačná výhra rozdílem šestnácti branek (13:29).

Druhý den Ejpovice hostily Baník Most a dopadlo to mnohem lépe. Děvčata Sokola zdolala Severočešky 24:19 a v bojích o udržení by nemusela mít potíže. Zejména pokud si v neděli 5. května od 10.30 poradí s TJ Modřany!

Fotbalisté na Rokycansku válčí i v úterý a ve středu

II. liga mužů: okresní tandem bojoval před svými fanoušky v rámci regionálních derby.

V neděli dopoledne Ejpovice nestačily na sousedy z Kyšic po výsledku 16:21 (9:10). V sobotu od 14.30 Ejpovice hostí Modřany a v neděli už od 9 hodin Řevnice.

Až odpoledne si Všenice vyšláply na Litice a nedotáhly slibně rozehranou partii do vítězné koncovky. Přestože v poločase borci TJ vedli 10:8, odcházeli po 60 minutách se skloněnými hlavami, když prohráli 17:20.

Všenice se o víkendu vydají dvakrát do severních Čech.

I. liga mužů: vedoucí Příchovice zaváhaly v Dobrušce, kde prohrály 15:17. Nevedlo se jim ani v Krčíně, zatímco Nezvěstice, Tymákov i Přeštice bodovaly v neděli venku naplno.