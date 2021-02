Děvčata TJ Sokol nemají ve skupině na růžích ustláno. Získaly jeden bod

Nové rozdělení republikových soutěží znamenalo před dvěma lety pro Ejpovice lákavou nabídku. Zahrát si ligu a děvčata s realizačním týmem toho využila. Jenže koronavir rozhodl jinak a už minulá sezona byla hodně rozpačitá. Ani ta aktuální se neobešla bez komplikací a podzimní část končila předčasně.

Děvčata TJ Sokol vytěžila z pěti vystoupení jediný bod. Neuspěla ani na okraji hlavního města, odkud je zajímavá reportáž Petra Skály!

Spartak Modřany – Sokol Ejpovice 16:9 (11:3).

Branky: Lubovská 6, Kadlecová 5, Duchková 3, Kremlíková a Haštalová po jedné – Loukotová 4, Vlasáková 3, Gallová 2.

Rozhodčí: Černý a šedesát diváků v ochozech.

Čtyři osobní auta se vypravila v neděli 13. září ráno z Ejpovic směrem na Prahu, aby dvě hodiny před polednem zaparkovala na začátku Modřanské rokle.

Několik stovek metrů od vjezdu do rokle jako vymalované z Foglarova románu Chata v Jezerní kotlině má totiž svůj sportovní areál Spartak. Jeden ze dvou pražských klubů, jehož ženy hrají první ligu.

V tradiční čas nedělních dopoledních utkání začal hodinu před polednem duel dvou týmů skupiny B, které dosud nevyhrály.

Do zápasu vlétla lépe děvčata z Modřan, která do půle vstřelila jedenáct branek a vedla 11:3. Po této půlhodině hry by málokdo věřil tomu, že házenkářky Ejpovic druhý poločas vyhrají. Nakonec se tak stalo, i když na srovnání skóre to zdaleka nestačilo.

„Naděje, že si z Prahy přivezeme domů nějaké body tu sice byla, ale soupeřky byly nad naše síly. Přestřílely nás v prvním poločase a náskok udržely až do konce,“ komentoval utkání kouč Ejpovic František Menc.

„Je to naše první výhra v novém ročníku ligy, kterou hraje nyní ve čtyřech skupinách celkem 20 týmů. Soutěž jsme začaly prohrami se silnými celky skupiny B s Přešticemi a s Blovicemi. Nu a teď máme už na programu utkání s hratelnými týmy. Nad Ejpovicemi jsme myslím si vyhrály zaslouženě a možná, že se nám povede vyhrát i následné utkání nad Chomutovem. Po odvetných utkáních bychom na konci podzimní části ligy rády skončily ve skupině na třetím místě,“ řekla po utkání předsedkyně oddílu národní házené Spartaku Modřany Irena Duchková.

Dodejme, že v oddělení B kralují suverénní Přeštice. Vyhrály všech šest zápasů a druhé Blovice ztrácejí čtyři body. (mah)