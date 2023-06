Na konečné 5. příčce skončí druholigové národní házenkáři TJ Sokol Ejpovice. Zatím jsou sice čtvrtí, ale předstihnou je Litice nebo Všenice. Mají o bod méně a čeká je vzájemný souboj.

Druholigoví národní házenkáři potrápili vedoucí Most | Foto: Deník/Václav Havránek

Ejpovice zakončily sezonu 2022/2023 v domácím prostředí proti Severočechům a získaly tři body.

Ejpovice – Litvínov 23:20 (15:9). Na podzim se oba celky rozešly smírně. Tentokrát domácím chyběli kvůli zranění Matoušek i Šik a nahradili je mladíci Ženíšek s Kartýskem. Od začátku Sokol udával tón a v patnácté minutě vedl 9:3, posléze 12:4. Hosté se oklepali a hrozící debakl přece jen zkorigovali. Po změně stran k tomu přispěl fakt, že pořádající klub poslal na hřiště borce z lavičky a Litvínov vycítil šanci. Třemi zásahy v řadě snížil na 15:12. Střelecky se přestalo dařit i kapitánovi Michelfeitovi a zápas dostal nový náboj. Protivník nebezpečně dotahoval, ale tříbrankové vedení udrželi domácí až do závěrečného hvizdu rozhodčího Součka.

Branky: Michelfeit 9, Ženíšek 8, Stašek šest.

Ejpovice – Most 16:16 (7:7). Přijel vedoucí tým a domácí mu měli co oplácet. Most se pyšní kvalitní obranou a mladí i rychlí hráči mají chuť na sobě pracovat.

Mezi ejpovické tyče se místo Dardy postavil nadějný Roubal a byl to geniální tah. Brankář přiváděl útočníky soupeře k zoufalství a podílel se výrazně na vedení 3:1. Družstva se pak střídala ve vedení a výborně zahrál v prvním poločase zejména kapitán Michelfeit. Skóroval pětkrát a přispěl k remízovému poločasu 7:7.

Utkání pokračovalo také po obrátce opatrně a takticky, Most byl chvílemi lepší, ale gólově neodskočil. Domácí se po Ženíškově slibné sobotě nemohli spolehnout na jeho trefy a pikantní je, že útočník si jediný nedělní zásah schoval do 60. minuty, kdy srovnal na konečných 16:16.

Branky Ejpovic: Michelfeit 10, Stašek 5 a Ženíšek jednu.

Zbývající nedělní výsledky: Bakov – Všenice 18:19, Újezd – Chomutov 27:23, Modřany – Tymákov B 15:12, Litice – Žatec 25:20.

Poslední kolo: Litice – Všenice, Újezd – Tymákov B, Litvínov – Modřany, Bakov – Most, Žatec – Chomutov.