Po ročním pobytu v nižší soutěži se florbalisté FBC Rokycany vracejí do divize, neboť v této sezoně obsadili v regionální lize druhé místo a společně s rezervou FBŠ Slavia Plzeň postupují o patro výš.

Byli zařazeni do skupiny B a jejich soupeři pro další ročník se rekrutují ze západních, jižních i středních Čech.

Nejblíž to budou mít naši zástupci do Plzně za Gorilami i rezervou FBŠ Slavia. Krajským protivníkem jsou i Klatovy. Hlavní město zastupují Královské Vinohrady B, FBC Slavia a Panthers Boys U23, Středočechy pak Dobříš s Benešovem a na jih pojedou Rokycany do Strakonic, Kaplice a Tábora.

Záložní tým FBC bude startovat v Plzeňské a Karlovarské lize mužů.