Florbalové týmy FBC jedou o víkendu do cizích hal.

V sobotu bojovali starší žáci v Tachově a tři celky zajímá neděle. Divizní muži jedou odpoledne do metropole jižních Čech k zápasu se Štíry. Rokycanští junioři se vydají do Šťáhlav a starší žákyně se podívají do Mariánských Lázní.