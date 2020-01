Bez mistrovských zápasů se obešel první lednový víkend ve florbalových soutěžích.

Pokračuje se až tuto sobotu a do bojů zasáhnou tři rokycanské týmy. Mladší žáci se rozjedou do Táborské ulice v Plzni, kde je čekají zápasy s Tachovem, Horšovským Týnem i FBC Plzeň. V akci bude rovněž přípravka FBC. Pojede do Tlučné a vyrukuje zde na domácí, FBC Plzeň i FBŠ Slavia white. ve výčtu nesmíme zapomenout na starší žákyně, neboť se představí v Karlových Varech.