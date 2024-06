Ve víkendové sportovní nabídce Rokycanska jsme pro vás našli pár zajímavých tipů. Vydáte se do ochozů?

I. B třída, skupina C (16. kolo): FC Rokycany B (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - SK Horní Bříza B 3:4 | Foto: Deník/Jana Moulisová

FOTBAL: vrcholí soutěže na všech úrovních (i když okresní třídy skončí dohrávkami až příští týden). V krajské 1. B třídě v sobotu Strašice - Zruč B (14), Zbiroh - Město Touškov (16) a Volduchy - Dýšina (18). Až v neděli od 18 rozhodující bitva o postup FC Rokycany B versus Chrást.

Okresní přebor mužů: v sobotu od 15 Radnice B - Kakejcov, Dobřív - Holoubkov, Cheznovice - Hrádek. Od 17.30 Mirošov - Skomelno, Příkosice - Raková a Břasy - Těškov.

Okresní soutěž mužů: v sobotu od 14.30 Lhota pod Radčem - Zbiroh B, v 15 Volduchy B - Břasy B a v 15.30 Němčovice - Březina.

Přebor žáků: v neděli od 10 Zbiroh - Mýto a v 15 zápas o 1. místo Volduchy - Holoubkov.

Němčovice živí šanci na druhé místo v okresní soutěži

NÁRODNÍ HÁZENÁ: druhá liga mužů láká v neděli do Ejpovic. Borci TJ Sokol vyrukují v 10.30 na Všenice.

Právě ve Všenicích lze navštívit celou sobotu i v neděli dopoledne zápasu Poháru České republiky v kategorii starších žáků. Zde je jízdní řád: sobota 15. června: 8.00 Ostopovice – Nýřany, 9 Přeštice – Most, 10 Všenice – Nýřany, 11 Svinov – Stará Huť, 13 Most – Ostopovice, 14 Všenice – Přeštice, 15 Stará Huť – Nýřany, 16 Svinov – Ostopovice a 17 Všenice – Most.

Neděle 16. června: 8.00 Nýřany – Přeštice, 9 Ostopovice – Stará Huť a 10 Most – Svinov.

Zaměstnanecká liga: Triumf do Plzně, došlo na sprchu i slova díků

ATLETIKA: nadšenci ze Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska chystají na sobotu od 9.30 hodin už třetí ročník projektu Atlet Rokycan. Dějištěm je od 9.30 workoutové hřiště vedle plaveckého bazénu a disciplíny budou silové i pohybové.