Fotbalové naděje U 13 z Rokycan jsou futsalovými mistry ČR

Výjimečný den čeká ve čtvrtek 29. června fotbalové naděje FC Rokycany i jejich realizační tým. Družstvo do 13 let vyhrálo mistrovství ČR ve futsalu, a to v kategorii do 13 let. K triumfu mu ráno poblahopřejí ráno hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a v poledne představitelé Rokycan.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tým FC do třinácti let ovládl republikové mistrovství v Brně | Foto: Deník/Václav Havránek

Cestě do Brna, kde se vrcholný podnik uskutečnil, předcházela regionální kvalifikace v Tachově. Šikulové z Rokycan ji ovládli a následovala pouť do moravské metropole. Úvodní souboj se Šumperkem (1:1) patřil mezi ty seznamovací, ale následovaly už jen vítězné souboje: s Chomutovem 8:1, Řečkovicemi 2:0, Ostravou 3:0, ČAFC Praha 7:1 a Chebem 3:1. Znamenalo to zisk šestnácti bodů s aktivním skóre 25:4. Navíc se stal Jindřich Šperl nejlepším střelcem turnaje s 12 góly. Zde je vítězná sestava: Jaroslav Stenzel, Matěj Veselý, Martin Půhoný, Jindřich Kočí, Viktor Harnoch, Jáchym Král, Dominik Bůcha, Jindřich Šperl, Šimon Chodora.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu