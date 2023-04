Dvaadvacátý ročník seriálu kritérií zahájila v Plzni na dráze SK Rapid Velká cena Insia, startovalo na osmdesát cyklistů.

Nejlepší trio mužů Elite (zleva): Petr Fiala, Richard Habermann a Jonáš Vojtěch. | Foto: GL/Tomáš Tesař

Už to začalo. Dvaadvacátý ročník Giant ligy v Plzni na dráze SK Rapid zahájila Velká cena Insia, startovalo na osmdesát cyklistů. V hlavním závodě mužů Elite na 55 kol zvítězil v chladu a větru suverénní Richard Habermann (na snímku). Závodník Sparty se tak oblékl do černozlatého dresu lídra série. Druhý byl s odstupem Petr Fiala (Xeelo) a třetí pak Jonáš Vojtěch (Lawi Stars – Giant). Obhájce titulu a vítěz minulých tří ročníků Martin Boubal (Hello CTW) vytížený pracovními povinnostmi skončil bez bodu mimo desítku.

Startovalo na osmdesát cyklistů.Zdroj: GL/Tomáš Tesař

Na účastníky čekal závod s bodováním v každém z okruhů. Stejně jako loni se startovalo handicapovaným způsobem, kdy půl minuty před pelotonem Elite vyrazili vpřed jezdci Masters a ženy. Nejlépe si s touto výzvou poradil Petr Ruman (Cyklo Atom). Bral čtyři body, což mu stačilo na vítězství v kategorii. Snažila se i domácí Nela Slaníková v dresu Dukly Praha. Uspěla ale teprve v závěrečném spurtu, který jasně vyhrála, a tím i závod žen a juniorek.

Hlavní pole mužů smazalo ztrátu po sedmi kilometrech hlavně díky jezdcům Sparty a mladíkům z Roman Kreuziger Cycling Academy. Zvlášť vidět byli bratři Kobrové. Právě Richard Kobr se s pozdějším vítězem Habermannem, Janem Šubrtem (Author Team Stupno) a Dominikem Horákem (CK Příbram) pustil do prvního úniku. Uprchlá skupina se postupně rozpadla, jen Habermann vytrval. Sólově kroužil v čele deset kilometrů a získané body přetavil ve vítězství. Stejně jako junior Richard Kobr, jemuž šest bodů zajistilo prvenství v kategorii a další finanční prémii za šestou příčku v celkovém hodnocení s Elite. Bratr Robert zase exceloval v prémiových spurtech a právem se oblékl do puntíkatého dresu nejaktivnějšího jezdce měsíce.

Habermann si v cíli pochvaloval aktuální formu. „Nohy jsem měl dobrý, nevěděl jsem ale, co se mnou udělá zima z víkendového startu v Německu. Nakonec z toho bylo vítězství, což je povzbuzení před závěrem týdne, kdy se jede domácí pohár,“ uvedl vítěz.

Richard Habermann (vpravo) přijímá gratulace soupeřů.Zdroj: GL/Tomáš Tesař

Giant liga pokračuje v úterý 25. dubna znovu v Plzni.

Výsledky GP Insia

Muži Elite (60 km, čas vítěze: 1:21:53 hod.): 1. Habermann (AC Sparta) 53 b., 2. Fiala (Xeelo) 25, Vojtěch (Lawi Stars – Giant) 22, 4. Šubrt (Author Team Stupno) 10, 5. Davies (Rafkarna Idea) 9.

Junioři: 1. Richard Kobr 6, 2. Robert Kobr 4 (oba RKCA), 3. Novák (Profi Sport Cheb).

Ženy: 1. Slaníková (Dukla Praha), 2. Kvasničková (Sport Races Cycling Team), 3. Marková (Dukla Praha).

Masters: 1. Ruman (Cyklo Atom) 4, 2. Rubáš (AC Sparta) 3, 3. Mužík (Rafkarna Idea) 2.