Očekával se další ostrý souboj aspirantů na celkové prvenství vedoucího Jana Ryby ze Sparty a Martina Boubala, lídra týmu Hello CTW. Jenže oba jezdci neměli svůj den, skončili mimo stupně vítězů, ale dál se drží v čele průběžného pořadí. Jen náskok obhájce titulu Ryby na rivala za zády se z pěti bodů smrskl na tři.

Oba borce však v osmém dějství skvěle zastoupili týmoví kolegové.

Rychlý závod na 55 okruhů (60 km) na dráze v areálu SK Rapid vyhrál sparťan Richard Habermann před Ondřejem Novotným z týmu Hello CTW. Třetí byl Petr Fiala (Topforex- ATT Investment).

Startovní pole v příjemném lehce podzimním počasí rozjelo vysoké tempo, z kterého nebylo snadné odskočit do úniku. Jediný kdo měl rychlost a sílu odjíždět byl právě Habermann, kterého závěr sezony zastihl ve skvělé formě. Dvaadvacetiletý jezdec toho využil hned několikrát a získané body ho vystřelily k jasnému vítězství. V letošní Giant lize už třetím.

Navíc se Habermann ještě stihl zapojit do přetahované s Fialou o vítězství v soutěži aktivity. Svého soupeře předstihl o dva body a bral puntíkatý dres pro nejaktivnějšího jezdce měsíce srpna.

„Zkusil jsem to do úniku, vyšlo to jednou, podruhé a pak ještě dlouhý únik s Oldou Novotným. Tam jsme pobrali spoustu bodů a bylo z toho vítězství,“ rozplýval se Habermann, jinak bronzový z víkendového závodu Českého poháru v Hrabyni kategorie do 23 let.

Na Rybovi bylo znát, že víc než kolu se v minulých dnech věnoval zakončení vysokoškolského studia na pedagogické fakultě v Plzni a skončil až pátý. Ani Boubal nezářil a byl jen o příčku lepší. V závodě za něj zaskočil Novotný, který byl nějaký čas odjetý v čele s Habermannem a zajistil si druhé místo.

Souboj juniorů vyhrál aktivní Maximilian Kerl (Author Team Stupno). Nasbíral 10 bodů, což by mu v absolutním pořadí s elitou vyneslo sedmou příčku. Mezi jezdci Masters nad 40 let zvítězil Petr Ruman (Cyklo Atom) a upevnil si vedení v pořadí kategorie.

Cyklistické odpoledne na Rapidu už předtím odstartovaly závody mládeže znovu jako Velká cena Roman Kreuziger Cycling Academy.

Giant liga pokračuje v sobotu Velkou cenou Hradce Králové na okruhu v centru města. Do Plzně se série vrátí znovu v úterý 7. září.

Výsledky GP Ráfkárna (60 km, čas vítěze: 1:15:50 hod.): 1 Habermann (AC Sparta) 27 b., 2. Novotný (Hello CTW) 18, 3. Fiala (Topforex – ATT Investments) 15, 4. Boubal (Hello CTW) 14, 5. Ryba (AC Sparta) 12, 6. Vojtěch (Lawi Stars – Giant) 12. Průběžné pořadí Giant ligy: 1. Ryba, 2. Boubal, 3. Habermann

Bauhaus Cup juniorů: 1. Kerl (Author Team Stupno) 10, 2. Daňko (Profi sport Cheb) 4, 3. Otta (Roman Kreuziger Cycling Academy) 1

NaCesty.cz Cup Masters (nad 40 let): 1. Ruman (Cyklo Atom) 2, 2. Vlk (CK Kramolín), 3. Kilian (Trisport Rapid).

Velká cena RKCA – vítězové kategorií, žáci: 1. Kuběna (Akademi cyklistických sportů), kadetky: 1. Jedličková (MS Bike Academy), kadeti: Richard Kobr, juniorky: 1. Slaníková (oba Roman Kreuziger Cycling Academy).