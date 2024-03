Starší dorostenky Házené Rokycany se postaraly o drama v dalším druholigovém vystoupení. Favorizovaným soupeřkám z pražských Kobylis však přece jen podlehly.

Mladé házenkářky Rokycan (v modrém) prohrály ve druhé lize starších dorostenek s Pražankami rozdílem dvou branek. Nyní přivítají Příbram. | Foto: Házená Rokycany

Házená Rokycany – Sokol Kobylisy 23:25 (9:16). Do utkání vstoupily domácí hráčky výtečnou obranou a snahou o rychlý přechod do útoku. Koncovka však byla tragická a Kobylisy získaly rozhodující náskok. Dvě neproměněné sedmičky a pět nevyužitých brejků, to byl důvod odstupu.

Po obrátce ale Rokycany přidaly a rázem to bylo 12:16. Obrana fungovala perfektně, výtečně zachytala Rottenbornová a jen škoda dalších zahozených střel. Až v 58. minutě Házená snížila na rozdíl tří branek, a to už bylo pozdě. Přesto se naše zástupkyně postaraly o zážitek, který ocenili mohutným potleskem věrní fanoušci.

Mezinárodní AC Heating Cup začne ve Stupně

Branky Rokycan: Aichingerová a Vildmanová po pěti, Bufková čtyři, Moulisová a Kozáková po třech, Štorcová, Zíbarová a Benešová.

V neděli 24. března bude mít Házená Rokycany opět výhodu domácího prostředí a od 16 hodin chce s Příbramí splnit roli favoritek.