Na třetí vystoupení ve Středočeské lize se připravují mladší dorostenky Házené Rokycany. Zatím mají na kontě jednu výhru a jednu porážku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Házená Rokycany – Házená Mělník 30:11 (12:8). První utkání v nové soutěži bylo plné otazníků. Domácí hráčky se však do soupeřek pustily zostra a vedly rychle 6:2. Několik technických chyb v útoku (přešlapy, nepřesnosti) však znamenaly, že vedení zůstalo do poločasu čtyřbrankové. Až od stavu 13:10 naše děvčata zařadila vyšší rychlostní stupeň a Mělníku zápas doslova znechutila. Výtečná obrana, přesná střelba a rázem to bylo 27:10. Nakonec padla i vysněná třicítka.