Začátek byl hodně vyrovnaný. Domácí obrana fungovala na jedničku, jenže v útoku to bylo slabší. Nad vodou Rokycany držela Fröhlichová na pravém křídle a brankářka Grantnerová (mimo jiné dvě zneškodněné sedmičky). Ve 26. minutě soupeř odskočil na 6:9, ale děvčata snížila na rozdíl jediné branky.

Sudí Voves však poslal náš tým do dvojnásobného oslabení. I s tím si Házená Rokycany poradila a ve 40. minutě to bylo 11:13. Chléb se lámal v poslední třetině zápasu. Nepřesná střelba, přihrávky do autu nebo do rukou soupeřek a rázem to bylo ve 49. minutě 14:20. Šanci pak dostaly hráčky z lavičky, které nezklamaly a přesvědčily, že se s nimi musí počítat.

Absolutorium zasluhuje brankářka Grantnerová a v poli Bufková, Fröhlichová i defenzivní Kozáková. Za očekáváním zůstaly Benešová a Moulisová.

Branky Házené Rokycany: Vildmanová 4/1, Bufková a Fröhlichová po 3, Moulisová a Zíbarová T. po 2, Zíbarová K., Kozáková a Langová po jedné.

V neděli: Rokycany se podívají pod Ještěd. Utkání s Lokomotivou Liberec začíná ve 12 hodin.