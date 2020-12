Vrcholem prvního bloku budou dva zápasy s Faerskými ostrovy v kvalifikaci o Euro 2022. Ten první je na programu na palubovce soupeře už 6. ledna od 21 hodin. Odveta by se pak měla hrát, pokud to protikoronavirová opatření dovolí, v sobotu 9. ledna od 20.15 v Plzni.

Obě utkání má v plánu živě přenášet ČT Sport.

„V sestavě sice můžou být ještě nějaké otazníky, může do toho promluvit zdravotní stav. Ale u hráčů, kteří budou nominovaní na kvalifikační dvojzápas s Faerskými ostrovy, je větší pravděpodobnost, že s námi pojedou i na mistrovství světa,“ prozradil jeden z reprezentačních trenérů Jan Filip.

V Plzni pak národní tým zůstane a bude se tady připravovat až do odletu na mistrovství světa do Egypta, kam by měl odcestovat 12. ledna. O dva dny později šampionát začíná.

Češi se v základní skupině střetnou s domácím výběrem, Španělskem a Chile, do dalších bojů postoupí první tři celky.

Hned po Vánocích proběhne v Zubří (27.-29. prosince) první blok přípravy, na který trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš povolali především hráče z jiných než německých soutěží, ty totiž v té době ještě běží.

A tak mají třeba talentovaní mladíci z české extraligy šanci říct si o své místo na soupisce pro kvalifikaci s Faerskými ostrovy nebo světový šampionát.

„Máme nějakou představu o nominaci, ale na některých postech není rozhodnuto. Uvidíme, jakou budou mít hráči aktuální formu a jak se budou prezentovat na tomto třídenním kempu. A hlavně doufáme, že všechno proběhne tak, jak jsme si naplánovali,“ vyhlíží povánoční kemp Jan Filip, který věří, že jej nepoznamenají protiepidemická opatření.

Kvůli nim už došlo k některým změnám, především se neuskuteční turnaj na Slovensku. „Snad se utkáme v jednom zápase se Slováky. S týmem jsme nepracovali téměř rok, jeden den se tak budeme věnovat více tréninku. Na kempu bude v sestavě řada nových hráčů, proto nakonec chceme se Slovenskem sehrát jen jeden zápas,“ vysvětlil Jan Filip.

Ale zda se to skutečně povede, je teď otázkou.

V nominaci do Zubří jsou i dva hráči Talent týmu Plzeňského kraje – brankář Karel Šmíd a levé křídlo Ondřej Šafránek. Mezi náhradníky pak i pivot Daniel Režnický. Na širší soupisce 35 jmen pro samotný šampionát v Egyptě je i druhý gólman Filip Herajt a pravé křídlo Jan Chmelík.

Nominace na kemp v Zubří

Brankáři: Galia Martin (Górnik Zabrze. Pol.), Mizera Šimon (HC Zubří), Šmíd Karel (Talent tým Plzeňského kraje)

Pravá křídla: Číp Tomáš (Minaur Baia Mare, Rum.), Jurka Miroslav (HC Zubří), Poloz David (HSC Suhr-Aarau, Švýc.)

Pravé spojky: Kašpárek Stanislav (Mol-Pick Szeged, Maď.), Piroch Tomáš (HC Kriens-Luzern, Švýc.)

Střední spojky: Fulnek Patrik (KH Kopřivnice), Zdráhala Ondřej (Al Wakra Sport Club, Katar)

Pivoti: Gřešek Adam (SKP Frýdek-Místek), Užek Jan (HCB Karviná)

Levé spojky: Klíma Matěj, Patzel Jonáš (oba Dukla Praha), Patzel Vojtěch (HCB Karviná), Ptáčník Adam (Sokol Nové Veselí), Solák Dominik (HCB Karviná), Trkovský Jaroslav (Město Lovosice)

Levá křídla: Kotrč Milan (Minaur Baia Mare, Rum.), Šafránek Ondřej (Talent tým Plzeňského kraje)