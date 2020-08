Chlapce a děvčata, narozené v roce 2014 i mladší, zvou mezi sebe členové oddílu Házená Rokycany.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

První trénink se uskuteční ode dneška za týden, tedy v pondělí 31. srpna od 15.30 do 17 hodin. O malé svěřence se starají kvalifikované trenérky. Do haly vedle zimního stadionu si stačí přinést sportovní oblečení, obuv a dobrou náladu. Malí sportovci se budou připravovat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15.30 do 17 hodin.