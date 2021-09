„Ta porážka hodně mrzí. Klíčové bylo, že jsme dostávali snadné góly z protiútoků,“ uznal Korbel, když smutný opouštěl palubovku městské haly v Plzni jako jeden z posledních. „Byla velká škoda, že když už jsme ve druhé půli překlopili vedení na naši stranu, že jsme nepřidali ještě nějaký gól navíc. Přišlo mi, že jsme zpomalili hru, přestali jsme proměňovat a soupeř to potrestal,“ viděl příčiny překvapivé porážky.

Zdroj: Youtube

Přiznal také, že se snažil brát utkání jako každé jiné. „Já až tolik neprožívám, jestli hraju proti Novému Veselí nebo Dukle Praha,“ pokračoval Marek Korbel smutným hlasem. „Ano, znám jejich obranné i útočné systémy. Bavil jsem o tom i s trenéry, ale jak je vidět moc to nepomohlo,“ doplnil slovenský reprezentant.

V Plzni je jinak zatím spokojený. „S přítelkyní se nám tady líbí, už jsme si stačili projít i město. Pivo mi zatím nechutná, ale třeba to ještě přijde,“ usmál se v rozhovoru před sezonou házenkář, který má zkušenosti i z rumunské ligy.

„Všechny kluby v nejvyšší soutěži tam jsou na profesionální bázi, trenéři mají hráče k dispozici celý den. Mají i širší kádry,“ popsal největší rozdíl oproti Slovensku, kde je jediný plně profesionální klub Tatran Prešov. Korbel však oblékal dres ŠKP Bratislava.

I to byl tedy později jeden z důvodů k přesunu do české extraligy. „Ano, chtěl jsem se házené věnovat naplno. A také je tady kvalitnější soutěž než na Slovensku,“ popisoval levoruký házenkář. Když přišla nabídka z mistrovské Plzně, dlouho o ní nepřemýšlel a hned kývl. „Vím, že je to ambiciózní tým. Bavil jsem se se Šimonem Machačem, který tady hrál. Potvrdil mi, že je to dobrá volba,“ připomněl spoluhráče z reprezentace Slovenska, které bude příští rok v lednu hostit Euro a Korbel by byl rád u toho.

„Pro každého házenkáře je to velké lákadlo, Slovensko navíc nebývá pravidelným účastníkem šampionátu. Je to velká motivace a věřím, že mi k nominaci pomůže i angažmá v Plzni,“ dodal Marek Korbel.