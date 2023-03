Parádní bitvou mezi dvěma nejlepšími celky české házenkářské scény vyvrcholil v pražské UNYP Areně letošní ročník Českého poháru. Talent tým Plzeňského kraje obhájil po vítězství 34:30 nad Baníkem Karviná loňský triumf.

Talent tým Plzeňského kraje s Českým pohárem za sezonu 2022/2023 | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Náš tým odvedl skvělý výkon, zápas měl velmi dobrou úroveň, k čemuž přispěla i Karviná. Bylo to nesmírně vyrovnané utkání, která rozhodují maličkosti a ty dneska hrály v náš prospěch,“ pochvaloval si po obhajobě vítězství v Českém poháru jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl, který se snažil najít klíč k úspěchu.

„Bylo to kdo s koho, možná rozhodly tři čtyři rány, které chytil Filip (Herajt) oproti Galošovi (Galia), ale ten měl zase lepší úspěšnost v první půli, proto se Karviná v závěru poločasu dotáhla,“ zamýšlel sám bývalý vynikající gólman a přiznal, že definitivně si oddechl až v samotném závěru.

„Jistý jsem si nebyl jistý prakticky celý zápas, až když jsme tři minuty před koncem odskočili na čtyři branky, jsem si říkal, že máme velkou šanci,“ říkal kouč Talent tým Plzeňského kraje a znovu vyzdvihl i výkon Karviné.

Ta však od začátku tahala za kratší konec, zpočátku vedl Talent o jednu až dvě branky. Soupeř několikrát srovnal stav a po trefě Harabiše z křídla pouze jednou vedl – 15:14 ve 24. minutě. V poločase pak svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 18:18.

V nástupu do druhé půle udělili plzeňští házenkáři soupeři zřejmě rozhodující úder. I když už v průběhu první půle přišli o zkušeného leváka Stehlíka, jenž si obnovil zranění, odskočili za sedm minut na 23:19. Karviná na to reagovala oddechovým časem, ale brzy po něm vystihl Chmelík rozehrávku a střelou do prázdné branky zvýšil dokonce na 24:19.

„Lépe se nám potom dýchalo,“ uznal trenér Petr Štochl. Jenže Karviná se nevzdala, dál se rvala o pohárový triumf a čtvrt hodiny před koncem snížila na rozdíl dvou branek (26:24), potom však Harabiš nedal sedmičku a Talent znovu odskočil až na 30:25. Vítězství už si pak vzít nenechal.

„Mám radost, že jsme pohárové finále zvládli, teď si užíváme radostné chvíle. Máme před sebou ještě jeden extraligový zápas, na který se musíme připravit,“ myslel kouč Talent týmu Plzeňského kraje i v euforii z pohárové obhajoby na sobotní utkání v Kopřivnici, kde opět nemůže počítat s kompletním hráčským kádrem.

„Museli jsme malinko improvizovat i dneska, protože si Honza Stehlík obnovil zranění, ale s tím jsme trochu počítali. A protože chyběl i Milan Škvařil, dostává větší prostor Dan Bláha a využívá ho skvěle. Ale celý tým dneska odvedl velmi kvalitní výkon, jsem za to rád,“ pochválil Petr Štochl svoje svěřence.

„Věděli jsme, že to bude tvrdé a hlavně bojovné utkání, že to bude na knap. Nám bohužel došly síly, ve druhém poločase už jsme nedokázali ustát tlak. Věřím, že si to znovu rozdáme ve finále play-off extraligy,“ kontroval hrající asistent trenéra Karviné a brankář Martin Galia.

Talent tým Plzeňského kraje – Baník Karviná 34:30

Poločas: 18:18. Branky Karviné: Fulnek 7, Harabiš 4/2, Solák 4/1, Nantl 4, Užek a Skalický 3, Patzel 2, Růža, Široký a Ptáčník 1. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 6/5:4/3. Vyloučení: 5:4. Diváci: 1000.

Sestava a branky Talentu: Herajt, Šmíd – Šafránek 1, Nejdl 7, Douda 6/3, Šindelář 1, Stehlík 1, Kosteski 8/2, Režnický 3, Bláha 6, Chmelík 1, Tonar, Zeda, Dubský, Beneš.