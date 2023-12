Ve druhé nejvyšší soutěži startují házenkáři Sokola Šťáhlavy. Po tragickém vstupu do I. ligy zvedli hlavy, jenže závěr podzimu jim zase nevyšel. Včetně nejtěsnější porážky s Východočechy ve studeném nedělním podvečeru.

Sokol Šťáhlavy musí na jaře obhájit účast v I. lize mužů. | Foto: Deník/Václav Havránek

Jediný bod z úvodních čtyř zápasů poslal Šťáhlavy ke dnu dvanáctičlenného startovního pole. Následovala však série čtyř výher a patřilo k nim pokoření suverénního Vsetína (30:27). Závěrečná tři kola první části sezony však byla pro Sokol nepovedená. Po nezdarech v pražském Chodově a Bohunicích přišla domácí ztráta.

Šťáhlavy - Jičín B 25:26 (13:14). Rozpačitý byl ze strany domácích úvod zápasu. Neproměnění několika šancí a zbytečné ztráty míčů znamenaly stav 1:4 a 2:5. Až pak Sokol vzlétl a v 18. minutě se poprvé ujal vedení 8:7. Nevydrželo dlouho a borci od lesa Řáholce odcházeli do šaten spokojenější. Dokonce natolik, že ve 39. minutě to bylo 14:19 a Šťáhlavy byly zralé na ručník. Jenže opět se probraly a v 54. minutě hala bouřila. Průběžné skóre 24:23 bylo nadějné, ale Jičín to nezabalil. Srovnal a po technických chybách soupeře otáčel v 59. minutě nepříznivý vývoj ve svůj prospěch. Se sirénou nejtěsnější náskok udržel a šťáhlavským příznivcům adventní čas zhořknul.

Sestava a branky poražených: Hrubý, Gallivoda, Sedláček, Brůha (4), Nosek (3), Nolč (2), Ryba, Kesl (4), Svoboda(4), Hrubý (1), Šmrha (2), Dubský (5). Trenérem týmu je Miroslav Nolč.

Historie mezinárodní házené se v obci na jih od Plzně píše od roku 1957. První vlaštovkou byl mezinárodní zápas s Ferencvárosem Budapešť a pak neuvěřitelná série úspěchů a porážek na domácích nebo světových kolbištích. Ve Šťáhlavech dělalo první házenkářské krůčky několik hvězd, které oblékaly reprezentační dres. Nyní na tradici navazují nejen dospělí, ale také dorostenci a žáci.