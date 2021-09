Třeboň – Házená Rokycany 10:7. V posledním souboji šlo o stříbro a dlouho to bylo vyrovnané. Jihočešky vedly o gól a ve druhé půli odskočily na bezpečný odstup.

Rokycany – Bohumín 5:3 (2:0). Skvělá defenziva, kdy trio Kozáková, Kristýna Zíbarová a Vildmanová nedalo metr prostoru útočícím hráčkám soupeřek. Sára Moulisová se přidala a Rokycany předávaly průběžný stav 2:0. Druhá šestka pokračovala v nastoleném trendu a Moravanky tenhle zápas hodně bolel. Nevěděly kudy kam, co prošlo přes obranu, pochytala brankářka Grantnerová. Krvavý šrám v obličeji Sáry, naražené zuby Verči Kozákové a vyčerpání ostatních hráček svědčí o nelítostném boji se ziskem našich vyslankyň.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.