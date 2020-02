O záchranu usilující stolní tenisté Sokola Holoubkov se postarali o největší překvapení 16. kola okresního přeboru. Remizovali doma se suverénním Osekem 9:9.

Kromě toho Kornatice podlehly Cheznovicím 6:12, Skomelno B deklasovalo Klabavu C 15:3, Břasy B zdolaly Podmokly 11:7 a Rokycany B padly s Radnicemi 6:12.

Osek má náskok pěti bodů před Radnicemi a šesti bodů před Cheznovicemi. Na opačném pólu: Holoubkov 24, Klabava C 23 bodů.

17. kolo: v sobotu od 16 hodin Cheznovice – Radnice a od 17 hodin Klabava C – Holoubkov.

V neděli 23. února od 9.30: Podmokly – Skomelno B, Břasy B – Rokycany B a Osek – Kornatice.