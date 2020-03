Podle losu mají v sobotu vyrazit interligoví kuželkáři SKK Rokycany na Vysočinu. Jisté ale je, že utkání v Jihlavě zatím neabsolvují, i když už zde mohli teoreticky slavit tuzemský titul.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Skvěle rozehraná sezona dostala trhlinu v podobě zákeřného onemocnění, s nímž se v České republice perou stovky pacientů. Po prvních krocích vlády to vypadalo ještě nadějně, protože kuželkáři se hravě vešli do požadované stovky účastníků. Dokonce to vypadalo na pokračování společné soutěže jen v Česku, zatímco na Slovensku se hrát nemohlo. Jenže přišlo další omezení na třicet aktérů a po něm vyhlášení karantény. Takže zůstaly zavřené všechny herny a Jiráskova ulice pochopitelně výjimkou není! (mah)