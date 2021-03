MILOŠ BARTL

– narozen 17. listopadu 1994, Kladno

– český boxer v kategorii do 75 kilogramů

– čtyřnásobný český šampion ve střední váze (2017, 2018, 2019, 2020)

ÚSPĚCH V MAĎARSKU

Ve dnech 8. – 12. února se v maďarském Debrecenu konal již po pětašedesáté tradiční prestižní mezinárodní turnaj Bocskai István Memorial. Zúčastnilo se ho celkem 177 mužů a 55 žen z 20 států.

Český boxer Miloš Bartl (kategorie do 75 kg) nejdříve dokázal s přehledem vybodovat maďarského reprezentanta Pétera Homena a v dalším utkání nastoupil proti kazašskému reprezentantovi. V duelu s Kuandykem Maksutem předvedl perfektní výkon a zvítězil na body, když jeho soupeř byl dvakrát počítán. Bohužel z předchozích dvou utkání měl natržené obočí, a tak nemohl nastoupit do čtvrtfinálového utkání. „Je to velká škoda, protože Miloš boxoval na turnaji ve velké pohodě a čtvrtfinále nemuselo být rozhodně konečnou stanicí,“ uvedl rokycanský rodák Jan Hübschman, který patří do nejužšího Bartlova týmu.

Hübschmanova práce spočívá ve zviditelnění Bartlových výkonů a úspěchů. Podle jeho slov je správné, aby se širší veřejnost dozvěděla o lidech jako Miloš. „Jeho dosavadní úspěchy a výkony si zaslouží velkou pozornost, o čemž svědčí fakt, že čtvrtým rokem obhajuje titul mistra České republiky a patří mezi českou boxerskou špičku,“ svěřil se neskromně Hübschman.

ZAVŘENÉ DVEŘE DO TOKIA

Složitá situace kolem neustupující pandemie COVID-19 si vyžádala několik změn v boxerském kalendáři. Evropská kvalifikace na Olympijské hry v Tokiu měla pokračovat v dubnu. V minulém týdnu však byla zrušena z důvodu rozšíření britské mutace koronaviru. S velkou pravděpodobností tak Bartl přišel o svůj sen, zúčastnit se her pod pěti kruhy. „Upřímně, tohle rozhodnutí mi vzalo motivaci. Hry byly na dosah, porazil jsem mistra Asie, začalo se mi dařit, ale ve výsledku je to bohužel k ničemu,“ konstatoval zklamaný Bartl.

V minulém týdnu se konala valná hromada českého boxu, kde se rozhodovalo o dalších plánech. Bartl rovněž své plány musí měnit. „Do 8. března jsem v Česku. Kvůli zranění jsem zrušil turnaj v Bulharsku (72. ročník Strandja Memorial v Sofii). Na druhou stranu tyto překážky mě nezlomí. Je mi šestadvacet a většina akcí je přede mnou,“ odpověděl rázně mladý boxer. Pokud se Bartlovi skutečně nepodaří dostat na olympiádu do Japonska, další velkou zastávkou bude zářijové mistrovství světa v Srbsku, kam se rodák z Kladna již kvalifikoval.