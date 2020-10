Rokycany ještě před nástupem svazujících opatření vyjeli do moravské metropole vyslanci bowlingového centra z okresního města.

V Brně se konalo mistrovství republiky juniorů. Rokycany reprezentovali tři zástupci. Mezi chlapci Jakub Vaindl a Jan Otec a v nejmladší kategorii děvčat do devíti let Amélie Otcová. Dejme přednost něžnému pohlaví, když naše hráčka obsadila čtvrté místo a v doplňkové vědomostní soutěži zazářila mezi svými vrstevníky. Patřila jí třetí příčka!

Ve skupině chlapců od 6 do 9 let vybojoval Jan Otec titul vicemistra ČR za skvělé druhé místo. Ve starší kategorii do 12 let byl Jakub Vaindl devatenáctý.

Nová sezona sice začala s omezeními, ale vyznavači bowlingu se po uvolnění činnosti budou dál systematicky připravovat. Pokud se k nim budete chtít přidat, nábor se uskuteční vždy ve středu od 15.30 do 16 hodin v herně BB Bowling.