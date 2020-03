Před sedmi lety Řezáč zvládl stylem motýlek tratě 25 a 40 kilometrů. Zástupci agentury Dobrý den z Pelhřimova, spravující databanku českých rekordů, po komunikaci s prezidentem Světové plavecké federace FINA a zástupcem Guinnessovy knihy světových rekordů, přezkoumali výkony zaplavané v roce 1984 Bulharem Dobri Dinevem na stejných distancích. Zjišťovali, zda jsou tyto výkony stále platnými světovými rekordy.

Protože kromě časů dálkového plavce Jiřího Řezáče, které zaplaval na těchto tratích v roce 2013, nejsou nikde dohledatelné lepší registrované výkony a protože jsou jeho časy o mnoho lepší než stávající světové rekordy, rozhodla se agentury Dobrý den uznat Řezáčovy časy za nejlepší na světě!

Fyzicky nejtěžším a nejnáročnějším plaveckým způsobem dokázal Řezáč vylepšit původní rekordy na 25 kilometrů o dvě hodiny, sedm minut a 57 sekund. Na 40 kilometrů o čtyři hodiny, deset minut a 42 sekund. Nově mají rekordy tyto hodnoty:

25 kilometrů: 7:28:38 hodin.

40 kilometrů: 12:24:34 hodin.

Řezáč od roku 2011 vytvořil v extrémně vytrvalostním plavání už 78 českých rekordů a nyní k tomu přidal i dva rekordy světové.

V tomto roce by Jiří rád se svými svěřenci vytvořil další světový rekord. Tentokrát ve štafetovém plavání. S vybranými jedinci ze soukromé plavecké školy by chtěl vytvořit nejdelší plaveckou štafetu na světě, která překoná 34 let starý světový rekord z roku 1987 v Guinnessově knize rekordů. (jš)