Hokej: dnes od 16.30 na rokycanském ledě chlapi DTJ Klabava bojují se Zbirohem. Zítra ve 12.45 si to rozdají Příkosice s Městem Touškovem a od 17 do 18.30 patří ledová plocha znalcům volného bruslení.

Fotbal:dnes od 13 hodin kopou dorostenci FC Rokycany do 19 let s muži TJ Město Zbiroh (umělka v Husových sadech).

Kuželka: Rokycany C čeká dnešní souboj s Dobřany B od devíti hodin v Jiráskově ulici.

Florbal: divize mužů pokračuje zítra od 17 hodin zápasem FBC Rokycany – Jindřichův Hradec (házenkářská hala).

Volejbal: v přeboru mužů Mirošov versus Skvrňany (dnes od 10 a 14 hodin).

Stolní tenis: v divizi mužů dnes od 8 hodin Břasy – Nezvěstice a ve 13.30 Břasy – Horní Bělá.

V přeboru I. třídy dnes v 9 hodin Hrádek – Horažďovice a ve 14 Hrádek – Nevid (skupina B) a ve skupině A Zbiroh – Klabava, Skomelno – Union Plzeň C (oba dnes od 9.00) i Zbiroh – Union C a Skomelno – Klabava (ve 14 hodin). Pokračuje také regionální soutěž II. třídy: Radnice – Lhůta C (dnes v 9), Radnice – Strašice (dnes ve 14).

Zítra v přeboru Rokycanska: Holoubkov – Břasy B, Těně B – Osek B, Podmokly – Mirošov B, Strašice B – Kornatice (vše v 9.30).