Kam na Rokycansku za sportem během horkého víkendu?

FC Rokycany podlehly ve Zbůchu v přípravném utkání fotbalistům Viktorie Plzeň B 6:0 | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

ROKYCANY – Volejbalový areál na rokycanském Ostrůvku žije dvěma turnaji. V sobotu 15. 7. to bude od 9 hodin Beach camp Ostrůvek, což je turnaj mixů (amatéři a pokročilí). Neděle 16. července, rovněž od 9 hodin, patří konfrontaci děvčat od 16 do 20 let a jde o pokračování seriálu turnajů v rámci Plzeňského kraje.

STRAŠICE – Divizní fotbalisté FC Rokycany se utkají v sobotu 15. července od 10.30 hodin s Baníkem Sokolov. Dějištěm bude trávník Spartaku Strašice. Oba celky se potkají i v mistrovském zápase, a to 4. listopadu.

Na Doubravce už vládne trenér Pavel Vaigl, do týmu přišel i kapitán Cábelíků

PLÍSKOV – Turnaj v malé kopané se uskuteční v sobotu 15. července na hřišti v Plískově. Přihlášeno je šest družstev.