A co víc, od letošní sezony ho trénuje Michal Tonar, který bydlí v nedalekém Starém Plzenci a ve Šťáhlavech ho všichni dobře znají.

„O žádném hecování s ním ale nemůže být řeč, karty jsou rozdané jasně,“ řekl před zápasem sezony šťáhlavský kouč Miroslav Nolč.

„Ale myslím si, že je Michal rád, že dostal Šťáhlavy, z Plzence to sem má přes kopec. Určitě sem pojede radši než někam na Moravu,“ usmál se trenér druholigových Šťáhlav a připomněl, že dres Dukly hájí i odchovanec plzeňské házené Jan Blecha.

Ve Šťáhlavech se na souboj s účastníkem evropských pohárů těší. „Měli jsme štěstí na los. Takový soupeř už tady dlouho nebude. Pro diváky je to nesmírně atraktivní zápas, i když budou muset dodržet všechna covidová opatření,“ připomněl Nolč nelehkou dobu koronaviru.

Ale především šťáhlavští házenkáři napomohli k tomuto nevšednímu zážitku sami. Jako účastník druhé ligy museli v Českém poháru projít přes tři soupeře. Nejprve vyhráli na Košutce 26:23 a pak porazili doma i pražské celky Sokol Vršovice (27:24) a především pak prvoligový Chodov (31:21).

Odměnou jim za to bude střetnutí s pražskou Duklou, která předtím vyhrála ve 3. kole poháru na palubovce Sokola Úvaly vysoko 40:14.

A jaký si dávají cíl házenkáři Sokola Štáhlavy?

„Zkusíme s nimi držet krok co nejdéle a neprohrát o dvacet,“ prohlásil Miroslav Nolč, trenér čtvrtého celku skupiny Severozápad druhé ligy. „Přiznám se, že do dvou let bychom rádi postoupili do první ligy. Letos se nám to malinko komplikuje,“ prozradil šťáhlavský kouč smělé plány. Rád by tak navázal na nejslavnější období z 50. a 60. let minulého století, kdy se tady první liga už hrála.

Základ mladého týmu už je pohromadě delší čas, jádro týmu dokázalo ve starším dorostu dokonce porazit Zubří. "Takových pět šest hráčů ze současného týmu mužů u toho bylo," doplnil Miroslav Nolč v roce stého výročí založení házené ve Šťáhlavech.

Ale slavit se bude kvůli koronaviru až příští rok v červnu, zlatým hřebem by měl být souboj mužů Šťáhlav s českou reprezentací.

Jiný vrchol je ale na programu už dnes od 19.30 kdy přijede pražská Dukla.

A jen tak mimochodem, Šťáhlavy už se s ní v této sezoně jednou utkaly. Ale šlo jen béčko, s nímž ve druhé lize remizovaly 27:27.

Jak dopadne dnes měření sil s extraligovým áčkem?