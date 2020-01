„Soutěžní zápas mi chybí. Bylo to vidět, když jsme hráli první přátelák před třemi týdny s Duklou Praha. Trenér Miky Tonar se mi už trošku smál, protože jsem chtěl pořád hrát. Těším se na sobotní utkání v Novém Veselí, až budu v plném zápřahu,“ řekl Milan Škvařil, který v Suhru působil od léta 2017.

Jak vnímáte Nové Veselí jako soupeře?

Dva a půl roku jsem proti němu nehrál. Viděl jsem Veselí pouze na videu, ale to trochu zkresluje. Uvidíme, ale určitě mají větší kvalitu, než když postoupili do extraligy. My jsme ale v tabulce první a měli bychom to tam potvrdit.

Jak se sžíváte s týmem?

S kluky jsem už dva měsíce. Trénoval jsem s nimi, což bylo pro mě plus. Všechny velmi dobře znám, jsem tady doma, takže pro mě to nebylo nic nového. Dá se říct, že není ani znát dvaapůlletá pauza.

Jak hodnotíte svoje angažmá ve Švýcarsku?

Super. Herně se mi dařilo, zkusil jsem si jiný život. Spoustu věcí mi zahraniční angažmá dalo – jiné zkušenosti, jiná liga. Všechno bylo dobré, mám tam spoustu přátel a i v klubu jsme spolu vycházeli dobře. Teď mě zvali na finále poháru. Vzpomínky mám opravdu jen dobré. Myslím si, že jsme se rozešli v dobrém.

Vrátíte se někdy do zahraničí?

Uvidíme, co bude, jak to v Plzni bude fungovat. Samozřejmě jsem tady rád, jsem tu doma, ale někdy se mohou stát neočekávané věci. Pokud by se staly, určitě bych něco hledal. Ve Švýcarsku mám dveře pořád otevřené. Ale chci zůstat v Plzni.

V Talentu jste zažil trenéra Šetlíka. Jaký je rozdíl mezi ním a nynějším koučem Michalem Tonarem st.?

Myslím si, že jsou oba stejní. S Mikym se znám odmalička. Jsme kamarádi, vždycky se nějak domluvíme a vyhovíme si, takže spolupráce je dobrá. S jeho synem Mikym jsme začínali a dlouhá léta spolu hráli.

Také Michal Tonar ml. se vrací. Těšíte se na obnovení spolupráce s ním?

Ano. S Mikym je to dlouhý příběh, spoustu odehraných sezon. Samozřejmě jsem rád, protože se perfektně známe. Doufám, že z toho budeme těžit a pomůže to oběma.

Na papíru vypadá kádr hodně silně. Možná kvalitněji, než když jste odcházel…

Tým je kvalitní, jsou tu noví hráči. Máme dobré varianty na střídání, což bude jedině plus, protože play-off je dlouhé a vyhrává ten, kdo má více sil.

Velkou konkurenci na levé spojce tedy vítáte?

Jasně. Nejsme stroje a nelze střílet každý zápas deset gólů. Jsem rád, že kádr má sílu a můžeme podle toho kalkulovat a měnit pozice.

Mluví klub potichu o titulu?

Potichu určitě ne, protože se dost investovalo do mužstva. Takže se mluví jen o titulu. Cíl máme všichni stejný a musíme ho zvládnout, abychom byli spokojení.

Koho vidíte jako největšího soupeře v boji o titul?

Ambice má Karviná, Dukla nehraje špatně, počítat musíme se Zubřím. Když ale budeme hrát dobře, nemusíme mít strach z nikoho.