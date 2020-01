Kohouti si to rozdali s Mýtem o sedmé místo

Seriál fotbalových turnajů agentury TrefTo pokračoval setkáním benjamínků do sedmi let. V hale gymnázia si dalo dostaveníčko osm družstev a dvě z nich zastupovala okres. Kohouti Rokycany si tos Mýtem rozdali o Černého Petra.

Nedělní turnaj agentury Tref To do sedmi let | Foto: Deník / Redakce