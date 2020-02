O víkendu se uskutečnily další mládežnické turnaje v kopané. Na palubovce haly gymnázia se týkaly i ročníku 2009 a mladších.

Turnaj agentury TrefTo | Foto: Deník / Redakce

Původně organizátoři počítali s osmi celky. Dva z nich si bohužel nenašly cestu do Rokycan. Systémem každý s každým na sebe narazili Kohouti Rokycany U9 a U10, Viktoria Plzeň U10, Mýto, Nýřany a Petřín. Právě tým z plzeňských Slovan triumfoval s maximálním ziskem patnácti bodů. Kohouti do deseti let prohráli pouze jednou a stříbro jim slušelo.