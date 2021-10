Jak se zrodilo vaše rozhodnutí ukončit aktivní kariéru?

Dlouho jsem přemýšlel o tom, jaká byla sezona uplynulá a jaká bude ta následující. V posledních dvou letech jsem totiž cítil, že tomu dávám maximum, ale už to nejde jako dřív. Navíc přicházela zranění. To byl takový signál k tomu, že je na čase přejít do trošku jiné role. Dospěl jsem nakonec k tomu, že jsem podepsal na příští sezonu smlouvu jako sportovní ředitel do Bahrainu (Team Bahrain Victorious - pozn. aut.). Zde budu velmi pravděpodobně vést klasikářskou skupinu. Jsem rád, že budu nadále součástí WorldTour, tedy cyklistiky na nejvyšší úrovni.

Kdy padl ten definitivní verdikt, že aktivní kariéru ukončíte?

Prakticky jsem to věděl v době, kdy jsem se vracel na závody po zranění. Tedy před Slovenskem a Sicílií. Tam už jsem to měl pevně dané, že půjdu do Bahrainu.

Synovi neradil

„Romanova kariéra byla úspěšná a jsme na něj s manželkou pyšní. Svoje rozhodnutí nám v podstatě rovnou oznámil. Radili jsme se spolu jen částečně o jeho budoucnosti. Jsem proto spokojený, že u profesionální cyklistiky zůstává. Vzpomněl jsem si i na svoje loučení. Ale u mě to bylo jednoduché a rychlé rozhodnutí. Já už jsem nedělal profesionální, ale jen amatérskou cyklistiku. Končil jsem třetím místem Okolo Rakouska. Mohl jsem tedy i pokračovat, ale tenkrát už jsem podnikal, takže rozhodování bylo poměrně snadné.“

Roman Kreuziger starší, otec, někdejší juniorský mistr světa v cyklokrosu

Na jak dlouhou jste smlouvu podepsal?

Zatím jenom na rok. Abych si vyzkoušel, jaké to je, jestli mě to bude naplňovat. Vždycky jsem všechno dělal na maximum a nebaví mě být součástí něčeho, co člověka nenaplňuje.

Jak jste se k Bahrainu dostal?

Byla to shoda náhod. Mám doma na stole nabídku od Gazpromu, abych pokračoval jako závodník. Ale tím, že v Bahrainu znám spoustu lidí z personálu, navrhli mě na tuhle pozici. Udělali jsme pár mítinků a došli k názoru, že tam mezi ně zapadám a rozhodli se mi nabídku dát.

Jak se na novou roli těšíte?

Samozřejmě moc. Je to nová výzva do života, kterou bych vyzkoušel. Navíc během závodní kariéry jsem byl nějakých dvě stě až dvě stě padesát dní během roku na cestách. Nyní těch dní bude samozřejmě méně a budu mít čas věnovat se i rodině.

Jaké budou vaše povinnosti v roli sportovního ředitele?

Sportovní ředitel sleduje závodníky. Sedí za nima v autě. Je to trošku jiná role, ale opravdu se na ní moc těším. Vím, že to je hodně hektická role. Je tam hodně rádií, hodně vjemů. Člověk musí dávat hodně pozor, když vás v autě míjí cyklisti zleva zprava. Budu se toho muset opravdu hodně naučit. Mám tam zkušené kolegy, kteří mě podrobně zaškolí.

Studium v angličtině

Čekají vás zkoušky na pozici sportovního ředitele. Co obsahují?

Zkoušky pořádá UCI (Mezinárodní cyklistická unie) a jsou nutné k akreditaci sportovního ředitele. Dostal jsem k tomu studijní materiály, které mají sedm set stran. V angličtině. Tolik jsem už hodně dlouho nečetl. Je to dost náročné a věnuji tomu v současnosti hodně času. Navíc od doby, kdy jsem vyšel ze školy, uplynulo hodně času a buňky už na něco takového nejsou zvyklé. Do osmého listopadu je ale času dost, to stihnu všechno přečíst. A před zkouškami nás čeká pětidenní kemp. Tam se budeme čtyři dny společně učit a vysvětlovat si ty nejdůležitější věci. Pátý den bude zkouška.

Bahrain má za sebou spoustu skvělých výsledků s vynikajícími závodníky. Přivedete si do týmu s sebou i nějakého českého cyklistu?

S českými jezdci na příští rok určitě spolupracovat nebudu. Tým je nemá v plánu. A do budoucna uvidíme.

Říkáte, že letos Čechy mít v týmu nebudete. Je už tedy kádr Team Bahrain Victorious pro příští ročník pohromadě?

Abych řekl pravdu, ještě úplně nevím. Teď jsem řešil sebe, a to už mám pojištěné. (smích) Pokud jde o tým, mají tam zaběhnuté své postupu. Řeší to Vladimir Miholjevič, se kterým jsem byl v Liquigasu. Jen vím, že teď předpodesali nějaké závodníky a nějaké pustili. Ale blíž mě k tomu zatím nepouštěli. To uvidím až na konci listopadu.

Nibali zůstane sám

Loučení by asi bylo lehčí na olympijských hrách. Mrzí vás, že jste tam letos nestartoval?

Moje výsledky moc nenapovídaly tomu, že bych měl jet. Pro trenéra Tomáše Konečného to nebylo jednoduché. Kdyby bylo jen na něm, asi by mě nominoval. Ale zasedá k tomu vždy komise a asi neuznala za možné, že bych se pořádně připravil. Přitom jsem vždy odvedl maximum možného. To už je ale minulost a maximálně mi to pomohlo v mém rozhodnutí. Navíc olympiáda v Paříži je strašně daleko. A mistrovství světa nejsou závody přímo pro mě. Také spousta kolegů, s kterými jsem v pelotonu roky byl, také končí. Když jsem to říkal Nibalimu na Sicílii, tak jenom odpověděl: „Ty jo, to už mi tady nikdo nezůstane. Co tady s těma mladejma budu dělat?“

Na který svůj úspěch budete nejvíc vzpomínat?

Určitě na rok 2013, který byl pro mě výjimečný. Vyhrál jsem Amstel Gold Race a skončil pátý na Tour de France. Dařilo se mi i v roce 2008, kdy jsem vyhrál Kolem Švýcarska. To jsou pro mě top výsledky.

Jste zvyklý na velkou fyzickou zátěž. Plánujete nějak dál sportovat?

Když budu mít volný čas, určitě budu dál jezdit na kolech. Navíc týmy, sportovní ředitelé s mechanikama, často chodí spolu po ránu běhat, takže mám objednané kecky. Bude to pro mě trošku změna. Já jsem naposledy běhal tak před pětadvaceti lety na škole. Od té doby jsem se snad nerozběhl. (směje se)

Budete mít čas věnovat se svým soukromým projektům?

Tým o tom ví, že mám nějaké projekty rozběhnuté. Takže ať už je to Ukaž respekt, osvěta mezi řidiči a cyklisty, nebo Akademie Romana Kreuzigera, určitě v nich budu pokračovat.