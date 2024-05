Hlavní závody třetího dějství krajského AC Heating Cupu v cross country ovládli jezdci Bike Teamu Stupno

Kluci na stupních vítězů. | Foto: Pavel Křikava

Předtím v Domažlicích a Městě Touškově, teď sice mimo region, ale v tradiční destinaci Rakovníku pokračoval AC Heating Cup, Pohár Plzeňského kraje horských kol v cross country. Hlavní závody žen a mužů ovládli v pohodovém slunečném počasí cyklisté z Bike Teamu Stupno. Z tria bikerek na startu triumfovala Kateřina Vaverková, letošní posila stupenského klubu (předtím Přeštice), před týmovou kolegyní Blankou Vaněčkovou a Michaelou Mitrychovou (kola.bbm.cz). Mezi muži byl nejrychlejší Daniel Kouba a na dobře známé trati si zopakoval vítězství z loňska. Devatenáctiletý závodník pochází z Rakovníka a dres týmu z Rokycanska obléká od loňska. „Za Stupno už předtím začal závodit mladší brácha Ondřej, zázemí i organizace týmu se mi líbily, a tak jsem sem přestoupil také,“ vysvětloval Kouba.

Nejrychlejší ženy.Zdroj: Pavel Křikava

Závod ve svém rodišti vyhrál způsobem start cíl. Sedm okruhů zvládl Kouba v čase 58:33,1 min. a jako jediný z mužů dokázal na dané trase stlačit čas pod hodinu. „Předtím v Městě Touškově mě snad po pěti minutách vyřadil z boje technický problém na kole a teď jsem si tedy spravil chuť. Vedl jsem od startu až do konce,“ liboval si premiant. A to mu trénink komplikoval závěr studia na gymnáziu a příprava na maturitu. „Obojí jsem zvládl, jenže ještě mě čekají přijímačky na vysokou. Cyklistika je tak nyní spíš koníčkem, ale nějaké ambice stále mám,“ prohlásil mladý biker, jenž jde ve stopách otce, který ho i trénuje. V závěru týdne se Kouba představí na šumavském Zadově v druhém podniku Českého poháru.

Boj o další medailové pozice v kategorii do 29 let byl v Rakovníku vyrovnanější. Druhé místo urval Matěj Čáslavský (MS Bike Academy), ale jen o půl minutky před Ondřejem Němcem (Cykloteam Ostrov). Rychlejší než výše zmínění borci však byl vítěz mezi třicátníky Pavel Cinterhof (Bike Team Stupno, 1:00:30,6).

Ředitel seriálu a moderátor závodu Ondřej Paur pózuje se závodnicemi.Zdroj: Pavel Křikava

V soubojích Masters se na stupně vítězů z regionu protlačili Lukáš Jedlička (Bike Team Stupno), druhý v našlapaném závodě kategorie M40, a mezi jezdci nad 50 let bronzový Michal Hrabý (BC Město Touškov).

Závod kadetek, dívek 15 a 16 let, podle očekávání vyhrála česká šampionka Lucie Grohová, cyklistka z Kařezu na Rokycansku hájící barvy Dukly Praha.

Bikeři z regionu se prosazovali i v početně daleko víc obsazenějších kláních mladších kategorií.

Další díl krajského AC Heating Cupu se koná v sobotu 22. června v Klatovech, ale už první červnový víkend pokračuje v Aši mezinárodní UCI AC Heating Cup s puncem závodu UCI kategorie C3.

Loko MTB Cup, Rakovník

3. závod krajského AC Heating Cupu, výsledky:

muži 19 – 29 let (7 kol): 1. D. Kouba (Bike Team Stupno) 58:33,1 min., 2. Čáslavský (MS Bike Academy) 1:02:20,6 hod., 3. O. Němec (Cykloteam Ostrov) 1:02:50,0. 30 – 39 let (7 kol): 1. Cinterhof (Bike Team Stupno) 1:00:30,6, 2. Šrail (Rokycany) 1:02:53,5, 3. Jelínek (CK Loko Rakovník) 1:08:18,1. 40 – 49 let (6 kol): 1. Rybář (CK Loko Rakovník) 52:08,7, 2. Jedlička (Bike Team Stupno) 52:13,6, 3. Polcar (Ramala Rakovník) 52:24,6. 50 let a st. (5 kol): 1. Dobrý (CK Loko Rakovník) 46:01,1, 2. Vajsejtl (Bike puzzle team) 47:31,7, 3. Hrabý (BC Město Touškov) 48:49,4.

Ženy (6 kol): 1. Vaverková 1:01:57,0, 2. Vaněčková 1:02:57,0 (obě Bike Team Stupno), 3. Mitrychová (kola-bbm.cz) 1:11:07.4.

Vítězové dalších kategorií - juniorky: 1. Veselá (BTSB Bike), junioři: J. Němec (Cykloteam Ostrov), kadetky: Grohová, kadeti: Soukup (oba Dukla Praha), st. žactvo: Dajčová (CzechMultisportCoaching ), Jogl (CK Loko Rakovník), ml. žactvo: Štrofová, Hejzek (oba MS Bike Academy), 9 – 10 let: Vítková (BC Město Touškov), Zelinka (Cycling Academy Tábor), 7 – 8 let: Zoubková (COPR TJ Přeštice), Svatoš (Cycling Academy Tábor), 6 let a ml.: Šimicová (MS Bike Academy), Strnad (Litohlavy).