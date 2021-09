Hosté se museli rozloučit s některými zahraničními posilami a naši zástupci vycítili šanci. Skvělí byli v úvodu Endršt (660) i Šnejdar (633) a spoluhráči jim sekundovali. Pět borců SKK porazilo svého soupeře, což byl rozhodující faktor vítězství. V koncovce sice zářila podbrezovská opora Erik Kuna (725 bodů), takže protivník celkově naházel o šestnáct bodů více. Leč při systému hodnocení to nestačilo!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.