Škoda Plzeň C – Rokycany C 1:7 (2869:2976). Vavřička s Wohlmuthem soupeře bezpečně porazili a pak se vyznamenal Webr s 528 body. Sekundoval mu Bohuslav (502), takže hosté vedli bezpečně. V koncovce se prosadil i Királ (503), zatímco Ungr neměl nárok s nejlepším mužem zahajovacího zápasu. Uxa totiž shodil 565 kuželek.

Dále: Stříbro C – Slavoj Plzeň C 8:0, CB Dobřany C – Škoda Plzeň D 6:2, Sokol Plzeň V. C – Sokol Plzeň V. D 6:2 a Dobřany C – Stříbro B odloženo.

Dnes: SKK Rokycany C vyrukuje od sedmnácti hodin v Jiráskově ulici na Sokol Plzeň V. C. (mah)