Kuželkáři SKK Rokycany C míří odpoledne na dráhy do Dobřan

Ve sdruženém přeboru Plzeňska si zatím počínají výtečně kuželkáři Rokycan C. Po dvou kolech jsou se Stříbrem C a CB Dobřany C na špici.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce