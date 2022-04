Tým z Jiráskovy ulice končil interligu (soutěži šesti elitních českých a slovenských družstev) už před týdnem v Husovicích na předměstí Brna. Po dramatické remíze 4:4 musel čekat, jak si v sobotu povedou oba tuzemští konkurenti. A na dálku to bylo sledování zápasů pro silné nervy.

Valašské Meziříčí bojovalo v Trstené a muselo tu prohrát. Což se stalo, přestože se Moravané drželi statečně a druhý nejlepší slovenský celek pořádně potrápili. Ještě dramatičtější to měl SKK na dálku s Jihlavou, dalším aspirantem na prvenství. Ježci nastoupili v Praze se Slavojem a po čtyřech jednotlivcích měli titul na dosah. Ovšem poslední dvojice hostů zkolabovala a po remíze 4:4 bylo jasno. Nejcennější kov patří rokycanským kuželkářům. V celkové tabulce skončili třetí za tandemem ze země východních sousedů (trumf Podbrezové, stříbro pro Starek), ale v ryze české tabulce to vyšlo!

Z pohledu SKK doslova bláznivá sezona nebyla bez kazu. Výhra nad profesionály z Podbrezové, ale také řada zaváhání a průměrných výkonů. Až vítězství v Rakovicích sextet SKK nakoplo a přes zmíněnou ztrátu v Husovicích to vyšlo. „Je to náš předčasný dárek nadšenci Béďovi Varmužovi k jeho nadcházejícím padesátinám, Bez něho by už kuželky v Rokycanech dávno nebyly,“ dodal Pytlík.