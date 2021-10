III. liga mužů: rezerva SKK si to rozdala v regionálním derby se Slavojem Plzeň a po nevýrazném výkonu zvítězíla 5:3 (3283:3267).

Interliga mužů: rokycanský sextet měl za soupeře protivníka z východního Slovenska. SKK nepředvedl tak výtečný výkon jako s Podbrezovou, ovšem na Velký šŠariš to stačilo k výhře 6:2 (3606:3464). Nejlépe si počínal Jirouš (646 bodů), dále Šnejdar 615, Honsa 610.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.