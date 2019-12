První liga žen: maraton zahajovalo ráno něžné pohlaví. Sextet SKK zdolal Jihlavu 5:3 (3438:3350). Na vynikající úrovni se podílely oba celky a zazářila především Krákorová s 598 body.

Interliga mužů: soupeřem Rokycan byla rovněž Jihlava a naši zástupci potvrdili, že to s útokem na titul myslí vážně. Deklasovali protivníka 8:0 (3690:3564) a ve společné tabulce drží druhé místo za Podbrezovou.

Třetí liga mužů: ze sestupových vod uniká rezerva SKK. Poradila si s Dobřany B 6:2 (3385:3320) a už je devátá. Nejlépe zahrál Fara.

Dnes: v Jiráskově ulici pokračuje od 17 hodin sdružený meziokresní přebor Plzeňska. Rokycany C si to rozdají se Škodou Plzeň C.