„V Česku budu závodit poprvé,“ uvedl Francois Delecour včera na tiskové konferenci v Plzni. To jeho navigátorka Sabrina de Casteliová už má na kontě start na zlínské Barum Rallye.

Za jejich účastí na pačejovské rallye stojí Jiří Jirovec, spolumajitel firmy Invelt. „Ono se to může zdát na první pohled složité, ale já jsem Francoise před lety potkal u jednoho výrobce aut a letos jsem mu zavolal, jestli by nepřijel, a on na nabídku kývl,“ usmíval se na včerejší tiskové konferenci v Plzni Jiří Jirovec s tím, že chce vůz Alpine A110 R-GT uvést na zajímavý rallyový trh střední Evropy..

"Přistupujeme k tomu velmi pečlivě stejně jako k projektu MINI či jiným již realizovaným. François Delecour vlastní soukromě naprosto identický vůz Alpine A110 R-GT a ten náš stavíme do stejné specifikace. Myslím, že to bude pro všechny diváky rallye velmi zajímavé. Když jsem zval v roce 2019 skotskou legendu Jimmyho McRae a norského rallyového jezdce Henninga Solberga, přislíbil jsem, že na start Invelt Rally Pačejov vždy někoho zajímavého pozvu. Francouzská legenda François Delecour bude v České republice poprvé a věřím, že si to on i diváci užijí, včetně premiéry vozu, se kterým pojede,“ doplnil Jiří Jirovec.

Už ve čtvrtek dopoledne francouzský jezdec testoval vůz na jednom z úseků, na nichž se o víkendu pojede. „Trochu mi to tady připomíná tratě u nás na severu Francie, tam se taky jezdí po úzkých cestách ve velké rychlosti,“ řekl pak ve čtvrtek odpoledne Delecour novinářům.

„Auto se zdá, že funguje dobře. Znám ho z francouzského šampionátu, je velmi dobře postavené a je na něm vidět cit pro detail. Má skvělou trakci. Těším se, bude to rychlý závod,“ doplnil François Delecour.

Na start pačejovské rallye se postaví se spolujezdkyní Sabrinou De Castelliovou. „François je pilot, který se nikdy nevzdává. Je to skvělý sportovec, velmi pracovitý a zapálený pro rally. Jeho požadavky jsou zcela normální, je to má práce a vždy vše připravuji stejně. Má práce je má vášeň od mládí, je to způsob života,“ prohlásila sympatická Francouzka.

42. ročník Invelt Rally Pačejov startuje v sobotu v 8.45 hodin v Horažďovicích a pořadatelé automobilové soutěže s velkou tradicí a příjemnou atmosférou připravili pro tento rok 14 rychlostních zkoušek a 12 diváckých míst. První posádka je očekávána v cíli v neděli po 14. hodině.