Litohlavští národní házenkáři se radují z dalšího titulu. Svědomitou práci s těmi nejmenšími potvrdil triumf na šampionátu mladších žáků.

Litohlavy braly stříbro, Ejpovice bronz. Starším žákům se na Poháru ČR dařilo | Video: Deník/Václav Havránek

Cesta do Čakovic nebyla jednoduchá. V oblastním přeboru musely naděje od Vršíčku obstát především proti Přešticím. Podařilo se a cesta do hlavního města byla volná. Na umělé trávě Litohlavy kralovaly. Postupně porazily Sokol Svinov 14:7, Opatovice nad Labem 19:8, Čakovice 11:4, Draken Brno 16:4 a Louku 14:2. Získali plný počet deseti bodů, vizitku nejlepší obrany s průměrem pěti branek na zápas a druhého nejlepšího útoku. Navíc se pokaždé podařilo zapojit do hry i lavičku.

Nátlaková hra TJ fanoušky bavila. Kluci využívali presink po celém hřišti a v defenzivě byli užiteční především Svoboda, Kettner i Zelina. Mezi tyčemi pak kraloval Roček, nejlepší gólman mistrovství. V útoku se mohli naši vyslanci opřít o Čiperu (druhý nejlepší střelec) a také jeho kolegové se činili.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Mezi starší žáky nyní přecházejí Václav Svoboda, Mikuláš Čipera a Matěj Kettner.