Nejmenší hokejisté (2. až 4. třídy) museli o víkendu oželet plánovaný turnaj na rokycanském ledě. Nedoporučil jim to předseda svazu Král, a to ve všech regionech.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

Přesto se v sobotu představili v okresním městě mladší žáci při mistrovském házenkářském turnaji. Do sezony vstoupili i malí basketbalisté do 12 let, kteří hostili Přeštice. V podvečer pak tým do 17 let vyrukoval na Slaný.