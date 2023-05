Odpočatá, usměvavá, elegantní. Vyhlášení ankety Biatlonista roku mělo jedinou favoritku. A jablonecká rodačka Markéta Davidová si cenu nakonec opravdu odnesla. Popáté za sebou. „Letos ale válely i mladé holky. Klidně by mohla cenu dostat některá z nich,” netajila šestadvacetiletá biatlonistka.

Markéta Davidová byla vyhlášena vítězkou ankety Biatlonista sezony. | Foto: Profimedia

Triumfu v anketě si Markéta Davidová cení. Připomíná ale i progres jejích reprezentačních kolegyň. „Samozřejmě si vítězství vážím. Na druhou stranu si myslím, že letos docela válely i mladé holky. Ať dorostenky, nebo juniorky. Podle mého by ta cena mohla jít klidně i některé z nich,“ pronesla skromně česká biatlonová jednička.

Vyhlášení Biatlonisty roku bere jako start do nové sezony. Při ohlédnutí za tou uplynulou má smíšené pocity. „Když si to teď tak uvědomuji, hodnotím všechny sezony v podstatě hodně podobně,” přemítá Davidová. „Něco se povedlo, něco méně. Výsledky bych si představovala trošičku lepší, ale takto to prostě vloni dopadlo.“

Ani pátou cenu pro nejlepšího biatlonistu sezony si na nějaké čestné místo dávat nebude. Problémy s místem proto neřeší. „Já si je nikam nevystavuji a místa v krabicích je vždycky dost,“ směje se Davidová, která je již v plné přípravě na novou sezonu.

Tréninku přitom obětovala i dovolenou. „Byla jsem v Toskánsku,” prozradila. „Ale dovolená to vůbec nebyla. Myslela jsem si, že tam budu mít víc volna, ale bylo to vlastně regulérní soustředění.“

Program měla Markéta Davidová tradiční. „Kombinovala jsem jízdu na kole a běh. Původně jsem tam opravdu chtěla jet jako na dovolenou, ale nějak se to zvrtlo,“ pousmála se při vzpomínce.

MS doma? Nic speciálního

Ale i na chvilky volna došlo. „V některých městech jsem se byla podívat a projít. Všechno to ale bylo v rámci sportu. Dojeli jsme tam na kole, nebo jsme běželi okolo, tak jsme se na chvíli zastavili,“ popsala program posledních dní.

Na sociálních sítích se přitom pochlubila i snímky z těchto vzácných chvil oddechu. Například při vychutnávání kávy. „Znalcem ale určitě nejsem. Pro mě je důležité, aby tam bylo hodně mléka. Potom vypiji všechno,“ pokračovala na veselou notu Davidová.

Trošku zvážní při vzpomínce na svého oblíbeného koně. „Bohužel jsem nestihla žádné závody. Ten měsíc, kdy jsem měla volno, můj kůň kulhal. Takže jsem se o něj jezdila spíš jen starat. Možná se ještě něco naskytne v nejbližší době. Uvidíme,“ krčí rameny.

V nadcházející sezoně čeká na české biatlonisty mimořádný vrchol. Únorové domácí mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Markéta Davidová to však nijak zvlášť neprožívá. „Určitě se těším. Na druhou stranu není podle mě potřeba z toho dělat něco víc speciálního. Je to samozřejmě šampionát doma, ale závody to budou jako každé jiné,“ uzavřela povídání biatlonistka roku.