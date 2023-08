Památku sportovce, který před lety podlehl zákeřné nemoci, přijely uctít čtyři týmy. Nejblíže to měli domácí. Jednak dospělí a s nimi dorostenci. „Mladíky jsme přihlásili do oblastního přeboru a bude to pro ně užitečná prověrka. Navíc mají o motivaci postaráno, neboť mezi nimi nastupuje Laiblův synovec," byl přesvědčen trenér a organizátor letního podniku Jiří Monhart.