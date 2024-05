Závod z kategorie UCI C3 naváže na podniky ve Stupně a Stříbře, cyklisté se utkají na technické trati na vrchu Háj.

V čele série je po dvou závodech trhanovský biker Lukáš Kobes. | Foto: Pavel Křikava

Jen týden po světovém poháru v Novém Městě na Moravě se v Česku koná další UCI závod na horských kolech v cross country. Víkendová Velká cena Smrčin v Aši na Chebsku je třetím dílem mezinárodního AC Heating Cupu. Závod z kategorie UCI C3 naváže na podniky ve Stupněa Stříbře.

Bikeři se utkají na technické, 4,3 km dlouhé trati na vrchu Háj, což je velice vyhledávaná destinace pro jízdu v terénu a mimo jiné se tu v minulosti konal závod Českého poháru.

Hlavní organizátor AC Heating Cupu i spíkr Ondřej Paur.Zdroj: Pavel Křikava

„Po loňském záběhovém ročníku se na zastávku v Aši velice těším. Pořadatelé Adam Stašek a Adam Marek za to opravdu vzali. Neskutečné je už jen technické zázemí a možnosti sportovního areálu, kde je karavanový kemp s přípojkami, restaurací a sociálním zařízením,“ vyzdvihl ředitel seriálu Ondřej Paur (na snímku). „Jsem rád, že kluci zvedli hozenou rukavici uspořádat UCI závod, bude to skvělé. No a samotná trať? To je stoprocentní bikeřina,“ zdůraznil Paur.

Organizátoři ašského závodu už loni překvapili účastníky specialitou, dřevěnou stěnou smrti – wall ridem – o výšce 4,5 metru a délce osmi metrů. Letos k tomu přidali ještě obrovskou dřevěnou lávku s názvem „Smrčiny Bridge“.

„Je v místě, kde se okruh kříží, takže šlo o nutnost. Trať je jinak už připravená, v podstatě funguje celoročně, jelikož převážná část je součástí Bikecentra Smrčiny,“ vysvětlil ředitel závodu Adam Stašek. „Uděláme maximum pro spokojenost týmů, závodníků i fanoušků,“ doplnil při vědomí zodpovědnosti, spojené s pořádáním UCI akce.

Ašský závod je stejně jako ostatní díly mezinárodního AC Heating Cupu dvoudenní a koná se v režimu známémz Českého poháru. V sobotu se utkají elitní kategorie od kadetů po dospělé. Ženy startují ve 14 hodin, mužio dvě hodiny později. Neděle je vyhrazena závodům dětí a žactva. „Připraven bude i bohatý doprovodný program,“ zve diváky Ondřej Paur.

Více informací na www.joycycling.cz.

Hokejbalový šampion Petr Šulan si sáhl na hokejové zlato